Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,14 EUR +1,20% (23.03.2023, 13:14)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,155 EUR +0,23% (23.03.2023, 13:09)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (23.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Ein Blick auf Infineon-Chart zeige: Der scharfe Rücksetzer auf das Verlaufstief bei 32,21 Euro sei Anfang März schnell von den Bullen gekontert worden. Im Bereich um 36 Euro sei ihnen aber schon wieder die Puste ausgegangen. Erst mit dem nachhaltigen Sprung über diesen Bereich würde ein frisches Kaufsignal generiert. Das könnte schon bald der Fall sein.Die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernmärkten seien intakt. Infineon zehre im Abschwung der Weltwirtschaft weiter von einer robusten Nachfrage durch die Energiewende und die Elektromobilität.Das erste Quartal des laufenden Fiskaljahres 2022/23 habe der Chipriese sehr profitabel abgeschlossen. Auch der Ausblick habe gepasst. Zu diesem Schluss würden auch die meisten Analysten kommen. Die Hoffnungen auf eine weniger rigide Geldpolitik der Notenbanken dürfte auch an der Infineon-Aktie nicht spurlos vorüberziehen.Trading-orientierte Anleger könnten daher weiter einen Fuß in die Tür stellen und auf das technische Kaufsignal spekulieren. Anleger mit Weitblick lassen sich weiterhin von den kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine Fortsetzung des seit Oktober 2022 gültigen Aufwärtstrends, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link