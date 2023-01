XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,225 EUR +1,71% (27.01.2023, 17:43)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (30.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Infineon: Bullischer Eindruck - ChartanalyseDie Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) befindet sich seit ihrem Allzeittief aus dem Jahr 2009 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte im November 2021 auf den höchsten Stand seit Mai 2001, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe der Wert deutlich korrigiert und sei auf den Aufwärtstrend seit März 2009 zurückgefallen. Seit Juli 2022 ziehe der Aktienkurs bereits wieder an, sei aber im ersten Versuch am Widerstand bei 33,26 EUR gescheitert. In den letzten beiden Tagen sei ihr aber der Ausbruch über diesen Widerstandsbereich gelungen.Das Chartbild der Infineon-Aktie mache einen bullischen Eindruck. Der Ausbruch über den Widerstandbereich um 33,26 EUR könne als Fortsetzungssignal für die Rally seit Juli 2022 gewertet werden. Die Aktie könnte nun in Richtung 36,77 bis 37,30 EUR ansteigen. Im Falle eines Ausbruchs über diese Widerstandszone käme sogar das Hoch aus dem November 2021 in Reichweite. Kurzfristige Rücksetzer würden im Idealfall oberhalb von 33,26 EUR enden. Ein Rücksetzer bis 32,12 EUR, um das Aufwärtsgap vom Donnerstag zu schließen, wäre aber auch noch kein größeres Problem für die Bullen. Sollte die Aktie aber unter dieses Gap abfallen, ergäbe sich weiteres Abwärtspotenzial. (Analyse vom 30.01.2023)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:33,855 EUR -1,17% (30.01.2023, 08:55)