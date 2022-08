Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (08.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bereits im Vorfeld der letzte Woche erschienenen Zahlen habe die Infineon-Aktie kräftig zulegen und sich von ihren Tiefständen lösen können. Und auch nach den gut ausgefallenen Geschäftszahlen setze sich die Erholung fort. Grund genug für die Analysten, ihre Kursziele anzuheben. Und auch BlackRock scheine überzeugt zu sein.Bereits am Tag der Zahlen hätten zahlreiche Experten wie etwa J.P. Morgan oder Goldman Sachs ihre Kaufempfehlungen für den Halbleiterproduzenten bestätigt. Am Montag lege jetzt auch Andrew Gardiner, Analyst der Citigroup, nach und erhöhe sein Kursziel von 31 auf 37 Euro. Ausgehend vom aktuellen Kurs traue Gardiner dem Papier damit weitere 33 Prozent Aufwärtspotenzial zu und bestätige daher seine Kaufempfehlung.Damit liege der Analyst im Rahmen des Konsens, die Experten würden im Schnitt von einem Kursziel von 38,99 Euro ausgehen. Laut Bloomberg würden aktuell 27 Analysten die Aktie covern, davon würden 24 eine Kaufempfehlung aussprechen. Dagegen würden zwei Experten zum Halten raten, nur die Investmentbank Jefferies empfehle das Papier mit einem Kursziel von 18 Euro zum Verkauf.Ebenfalls von Infineon überzeugt zu sein scheine BlackRock. Wie heute in einer Mitteilung veröffentlicht worden sei, habe der weltweit größte Vermögensverwalter bereits vor den Quartalszahlen seine Beteiligung an dem Chipunternehmen um 0,5 Prozent erhöht. Mit einem Anteil von 7,61 Prozent sei BlackRock damit der größte Aktionär."Der Aktionär" ist von Infineon überzeugt und geht davon aus, dass die Aktie ihre Gegenbewegung in Richtung 30 Euro fortsetzt, so Julian Weber. (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link