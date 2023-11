Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (17.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Besser könne eine Aktie nicht in den November starten. Nach einem besser als erwarteten Ausblick sei der Infineon-Kurs in den Rallymodus übergegangen. Nun sei der Wert allerdings an gleich zwei wichtigen Widerständen angekommen. Darauf müssten Trader jetzt achten.Seit Anfang November habe die Infineon-Aktie um rund 23 Prozent zulegen können. Vor allem die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen hätten ihren Teil zur starken Performance beigetragen. Nach dem Kursanstieg sei die Aktie im Bereich von zwei Widerständen in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Vor allem der GD200 erweise sich vor dem Wochenende als noch zu hohe Hürde.Sollte der Rückenwind der Quartalszahlen weiter anhalten und die Infineon-Aktie den GD200 (34,12 Euro) überwinden können, könnte sie das Gap vom 3. August bei rund 35,72 und 38,15 Euro schließen. Das würde eine Aufwärtsbewegung von rund elf Prozent nach sich ziehen. Der nächste technische Widerstand wäre dann nur noch das Jahreshoch bei 40,27 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: