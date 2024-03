Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,18 EUR -2,50% (11.03.2024, 09:58)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,37 EUR -2,70% (11.03.2024, 09:43)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (11.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Viele Investment-Profis würden den Blick bei Infineon bereits nach vorne richten. Der bestätigte Ausblick für das Geschäft mit der Autoindustrie unterstreiche das Vertrauen in die Wachstumsmöglichkeiten durch Elektromobilität und Fahrassistenzsysteme, heiße es beispielsweise bei Goldman Sachs. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte eine Belebung der Nachfrage einsetzen.Goldman-Analyst Alexander Duval habe seine Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie mit Ziel 41 Euro nach Gesprächen mit der Führung des Halbleiterkonzerns bestätigt. Infineon erwarte dank des starken Auftragsbestands im Automotive-Bereich eine Erholung des Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte.Zustimmung komme von Bernstein Research. Ein verlangsamtes Wachstum und gekürzte Ziele seien ein Zeichen für eine zyklische Korrektur der Chipnachfrage in der Autoindustrie, so Analystin Sara Russo. Infineon sollte aber von einem starken Wachstum profitieren, sobald die zyklischen Herausforderungen in diesem Jahr abgehakt würden. Sie habe die Einstufung nach einer Analyse des Automobil-Chipmarktes auf "outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Im Automotive-Segment sollte der Konzern dank seiner starken Marktstellung und den laufenden Investitionen weiter mit vorne weg fahren. Zudem dürfte das Geschäft mit Chips für Unterhaltungs- und Konsumentenelektronik langsam das Tief erreicht haben. Damit bleibe die mittel- und langfristige Anlagestory des Chipherstellers intakt. Gelinge der Aktie in den nächsten Tagen der nachhaltige Sprung über die 35-Euro-Marke, würde ein frisches Kaufsignal mit nächstem Ziel 38 Euro generiert. Trading-orientierte Anleger könnten dann auf dieses Szenario setzen.Anleger mit Weitblick halten ebenfalls weiter an ihrer Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link