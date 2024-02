Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Infineon würden die Investoren den Blick über den Tellerrand hinaus richten - und bei der Aktie nach der jüngsten Kursschwäche wieder zugreifen. Währungsverluste und eine noch anhaltende Schwäche außerhalb des Automotive-Bereichs hätten den Münchner Halbleiterhersteller zwar kurzfristig ausgebremst. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte allerdings auch hier eine Belebung der Nachfrage einsetzen.Über die Zahlen und den gesenkten Ausblick habe "Der Aktionär" bei Infineon bereits berichtet, dabei aber stets betont, dass die mittelfristigen Aussichten weiterhin positiv bewertet würden.Zu diesem Schluss kämen auch die Analysten von Goldman Sachs. Der Chipkonzern blicke weiter zuversichtlich auf das Geschäft mit der Autoindustrie, da der Elektronikanteil in Autos weiter wachse, so Analyst Alexander Duval. Hintergrund: Aufgrund einer steigenden Elektrifizierung aller Systeme und Funktionen in einem Fahrzeug wachse der Halbleiteranteil im Auto kontinuierlich. Daher sollte auch die Nachfrage nach Infineon-Chips zulegen, selbst wenn die weltweite Automobilproduktion nur marginal steigen oder stagnieren würde.Zudem erreiche das Geschäft mit Chips für Unterhaltungs- und Konsumentenelektronik so langsam das Tief, so der Stratege der US-Investmentbank weiter. Er habe daher seine Kaufempfehlung bestätigt, das Kursziel marginal von 43,50 auf 41,00 Euro gesenkt.Sicher, das Ende der Lagerbestandskorrektur außerhalb des Automobilbereichs verzögere sich. Die Nachfrage dürfte im weiteren Jahresverlauf aber wieder anziehen. Im Automotive-Segment sollte der Konzern dank seiner starken Marktstellung und den laufenden Investitionen weiter mit vorne weg fahren. Damit bleibe die mittel- und langfristige Anlagestory des Chipherstellers intakt.Anleger mit Weitblick halten daher an ihrer Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. Kurzfristig dürfte sich die Aktie im Bereich um 32/34 Euro vorerst stabilisieren. (Analyse vom 09.02.2024)