Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,715 EUR +1,15% (02.10.2023, 10:40)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,73 EUR +1,20% (02.10.2023, 10:26)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (02.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Mit den positiven Vorgaben aus Übersee orientiere sich der DAX zum Wochenstart wieder in Richtung der exponentiellen 200-Tage-Linie, die aktuell bei 15.480 Punkten verlaufe. Bei der Infineon-Aktie verlaufe diese vielbeachtete Linie bei 34,30 Euro - also rund neun Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.Nach den insgesamt soliden Quartalszahlen Ende Juli habe die Infineon-Aktie den Rückwärtsgang eingelegt. Vom Jahreshoch bei 40,27 Euro von Ende Juli sei der Kurs im Tief in der vergangenen Woche bis auf 30,48 Euro abgefallen. Würden die Bären am Drücker bleiben, drohe eine Fortsetzung des Rücksetzers Richtung 28 Euro.Auf dem Weg nach oben würden die 200-Tage-Linie bei 34,30 Euro und der horizontale Widerstand bei 36,30 Euro als nächste Ziele warten. Das Jahreshoch bei 40,27 Euro von Ende Juli bleibe am Ende das übergeordnete Ziel.Die britische Investmentbank Barclays sehe die Aktie sogar bei 51 Euro fair bewertet, habe das Ziel aber zuletzt von 54 Euro reduziert, das Votum auf "Overweight" belassen. Die Erwartungen an die Drittquartalszahlen der europäischen Halbleiterunternehmen seien ausgewogen, so Analyst Simon Coles in einer Branchenstudie. Der Sektor habe einen Großteil seiner überdurchschnittlich guten Entwicklung abgegeben. Nun dürfte sich der Fokus aber auf die Ausblicke auf 2024 verschieben, bei denen er für die meisten Unternehmen negativer als der Konsens eingestellt sei.Die Nachfrage nach Chips für die Bereiche Elektromobilität und damit verbundene Anwendungsbereiche sei unverändert groß. Das dürfte Automotiv-Chef Schiefer auf seiner Präsentation bestätigen. Die mittel- und langfristigen Perspektiven für die Infineon-Aktie wüden damit vielversprechend bleiben.Anleger mit Weitblick lassen sich von dem aktuellen Rücksetzer nicht aus der Ruhe bringen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Trading-orientierte Anleger könnten die Infineon-Aktie auf dem aktuellen Niveau weiter einsammeln und auf eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie spekulieren. (Analyse vom 02.10.2023)