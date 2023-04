Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (20.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die durch die Bank schwächer notierenden Aktien der heimischen Autobauer strahlen auch negativ auf die Entwicklung der Infineon-Aktie ab, SO Michael Schröder von "Der Aktionär". Der Konzern generiere einen Großteil seiner Umsätze im Automotiv-Bereich. Die Aktie falle daher ebenfalls deutlich zurück - und treffe nun auf eine charttechnische Unterstützung."Der Aktionär" habe mehrfach daraufhin gewiesen, dass die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernmärkten bei Infineon intakt seien. Daran habe sich zuletzt nichts Wesentliches geändert. Bei den Chips für den Automobilbau dürfte sich Infineon im laufenden Jahr besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Da der Konzern zudem weiterhin die Preise erhöhe, sollte so die zyklische Nachfrageschwäche außerhalb der Bereiche Automobile kompensiert werden.Die Aktie sei Ende März mit 37,97 Euro auf den höchsten Stand seit Januar 2022 geklettert. Der anschließende Rücksetzer könnte im Bereich des kurzfristigen Aufwärtstrends bei 34,30 Euro enden. Die nächste horizontale Unterstützung warte im Bereich um 32,20 Euro. Spätestens hier sollte die Aktie sich stabilisieren und nach oben drehen.Trading-orientierte Anleger könnten auf dieses Szenario spekulieren. Anleger mit Weitblick lassen sich von den kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine Fortsetzung des seit Oktober 2022 gültigen Aufwärtstrends, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 20.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.