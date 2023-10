Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (09.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Wir werden wachsen, selbst wenn die Autoverkäufe stagnieren", habe Infineon-Automotive-Chef Peter Schiefer im Rahmen einer Roadshow einen zuversichtlichen Ausblick gegeben. Die Aussicht auf mehr Umsatzwachstum und eine steigende Marge im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 sei bei den Investoren gut angekommen.Der Automotive Division Call 2023 am vergangenen Mittwoch habe die Wachstumssorgen Sorgen bei Infineon insgesamt etwas zerstreut, so der Tenor bei den Analysten. Die Autosparte stehe für knapp die Hälfte vom Umsatz bei Infineon. Mit einem Marktanteil von gut zwölf Prozent sei der DAX-Konzern der größte Anbieter von Chips für die Autoindustrie weltweit.Neben dem Umsatzwachstum habe der Schiefer auch höhere Gewinne versprochen. Die operative Marge werde höher sein als in der Vergangenheit, so der Bereichsleiter in der Telefon-Konferenz. Er rechne mit 25 bis 28 Prozent. Das seien etwa zehn Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren.Malte Schaumann von Warburg Research sehe noch deutlich Luft nach oben. Der Call habe die positiven Aussichten des Segments für das Geschäftsjahr 2024 unterstrichen, so der Experte. Die Aktie des Halbleiterkonzerns sei auf dem aktuellen Kursniveau attraktiv. Er habe daher seine Kaufempfehlung mit Ziel 46,50 Euro bestätigt.Risikofreudige Anleger, die auf kurzfristig steigende Kurse spekulieren, sichern die Position weiter mit einem Stopp auf Einstiegsniveau ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Anleger mit Weitblick lassen sich von den kurzfristigen Schwankungen der Aktie weiterhin nicht aus der Ruhe bringen. (Analyse vom 09.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link