Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,415 EUR -0,52% (13.11.2023, 10:03)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,35 EUR +0,15% (13.11.2023, 09:48)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (13.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon lege am nächsten Mittwoch (15. November) seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) vor. Auch wenn das Schlussquartal schwächer verlaufen sein dürfte als das dritte Quartal, dürfte der Chipriese am Ende seine bereits erhöhten Planvorgaben erreicht haben. Am Halbleitermarkt herrsche Licht und Schatten. Daher stehe der Ausblick auf das neue Fiskaljahr besonders im Fokus.Rückblick: Im ersten Halbjahr 2022/23 habe Infineon von einer guten Nachfrage aus der Automobil- und Energiebranche profitiert und seine Prognosen mehrfach erhöht.Im dritten Geschäftsquartal habe sich die Geschäftsentwicklung abgeschwächt. Dabei hätten Themen wie Elektromobilität und erneuerbare Energien sowie die damit verbundenen Anwendungsbereiche weiter für eine stabil hohe Nachfrage im Halbleiterbereich gesorgt. Andererseits sei der Bedarf für Produkte für Endverbraucher wie PCs und Smartphones nach wie vor eher mau gewesen. Gerade in dem Produktbereich hätten Chipproduzenten wegen der Zurückhaltung der Kunden in der Vergangenheit unter einem massiven Überhang an Lagerbeständen gelitten.Für das Schlussquartal habe Infineon eine weitere Verschlechterung der Marge sowie einen leichten Umsatzrückgang in Aussicht gestellt. Den Ergebnisrückgang habe Vorstand Jochen Hanebeck mit Währungseffekten, Investitionen für den Ausbau in Dresden sowie eine Senkung der Kapazitäten im Konsumgeschäft begründet, was höhere Leerstandskosten verursache."Der Aktionär" gehe davon aus, dass Infineon das vierte Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang von einem Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro und einer Segmentergebnismarge von 25,1 Prozent (Q3: 26,1 Prozent) abgeschlossen habe - und damit die Planvorgaben des Vorstandschefs erreiche.Beim Ausblick auf das Anfang Oktober angelaufene Fiskaljahr 2023/24 dürfte Hanebeck einen Umsatzanstieg von rund vier Prozent auf 16,9 Milliarden Euro sowie einen leichten Rückgang bei der Segmentergebnismarge auf 24,7 Prozent in Aussicht stellen.Dabei dürfte das Automobilsegment weiter der Wachstumstreiber sein, auch wenn sich die Nachfrage in den anderen Bereichen langsam erholen sollte. Im Automotive-Segment, das für knapp die Hälfte der Erlöse stehe, sei im neuen Geschäftsjahr mit einem niedrigen, prozentual zweistelligen Wachstum und sogar einer Marge von 25 bis 28 Prozent zu rechnen.Die Aktie habe nach den Quartalszahlen von Anfang August von ihrem Hoch rund 30 Prozent an Wert verloren. Damit dürfte die etwas zurückhaltende Prognose für das Umsatzwachstum und die schwächere Margenentwicklung mehr als eingepreist sein. Ausgehend von der Unterstützung im Bereich um 28/29 Euro sollte die Aktie mit den Zahlen wieder den Vorwärtsgang einlegen und zunächst Kurs auf die 200-Tage-Linie nehmen. (Analyse vom 12.11.2023)