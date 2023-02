Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (06.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe."Infineon hält in schwierigem Fahrwasser Kurs und hat das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres sehr profitabel abgeschlossen", so Vorstandschef Jochen Hanebeck bei der Vorlage der Zahlen in der vergangenen Woche. Auch der Ausblick habe gepasst. Die Daten hätten die Zuversicht des "Aktionär" klar bestätigt. Auch bei den Analysten würden die Daumen klar nach oben zeigen.Über die Bewertung der Analysten von Goldman Sachs und der Credit Suisse habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Zum Wochenstart lege die Société Generale nach. Die französische Großbank habe das Kursziel von 41 auf 45 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.Der Halbeiterkonzern sei trotz erheblich divergierender Endmärkte insbesondere margenseitig stark ins Jahr gestartet, so Analyst Aleksander Peterc. Die etwas schwächelnde Umsatzentwicklung sei vor allem Währungseffekten geschuldet. Dennoch sei Infineon aber bei seinem Umsatzausblick geblieben und für die Margen nun zuversichtlicher als bisher. Daher habe Peterc seine Ergebnisschätzungen (EPS) angehoben.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) sehe die Papiere des heimischen Chipriesen nun sogar erst bei 50 Euro (bislang: 48 Euro). Der Ton des Managements im Rahmen einer Telefonkonferenz sei zuversichtlich gewesen nach den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen, so Analyst Didier Scemama. Der Experte habe zwar die Umsatzprognosen 2023 bis 2025 leicht gesenkt, gleichzeitig aber die operativen Gewinnprognosen (EBIT) für diesen Zeitraum erhöht.Anleger mit Weitblick halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das mittelfristige Ziel bleibe bei 42,50 Euro. (Analyse vom 06.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link