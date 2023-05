Börsenplätze Infineon-Aktie:



33,82 EUR +2,42% (02.05.2023, 09:40)



33,905 EUR +3,04% (02.05.2023, 09:25)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (02.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon beginne am heutigen Dienstag offiziell den Ausbau seines Werkes in Dresden. An der Zeremonie zum Spatenstich nehme neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Bundeskanzler Olaf Scholz teil. Die Aktie des Chipriesen habe in der vergangenen Woche deutlicher unter Druck gestanden. Mit den Q2-Zahlen sollte dieser aber wieder weichen."Aktionär"-Leser würden wissen: Infineon wolle in Dresden fünf Milliarden Euro in die Erweiterung der Halbleiterproduktion stecken und etwa 1000 neue Jobs schaffen. Die Investition solle dazu beitragen, Europa fortan weniger abhängig von Halbleitern aus den USA und vor allem aus Asien zu machen. Deshalb stehe das Engagement von Infineon im Einklang mit dem europäischen Chips Act. Damit wolle die EU ihren derzeitigen Anteil an der globalen Halbleiterproduktion von zehn Prozent bis 2030 verdoppeln. Die sogenannte Smart Power Fab solle 2026 vollendet sein.Schlechte Nachrichten aus der Branche hätten die Aktie in der vergangenen Woche aber weiter belastet. Nicht wirklich positiv aufgenommene Zahlen und Ausblicke von STMicroelectronics hätten auf die Stimmung gedrückt. Zudem hätten Aussagen von Wolfspeed über Verzögerungen bei der Inbetriebnahme seiner 8-Zoll-SiC-Fabrik die Aktien von Leistungshalbleiterherstellern allgemein unter Druck gesetzt.Die Infineon-Aktie sei Ende März mit 37,97 Euro auf den höchsten Stand seit Januar 2022 geklettert. Der anschließende Rücksetzer habe den Kurs zuletzt bis an die horizontale Unterstützung im Bereich um 32,20 Euro geführt. Hier sollte sich die Aktie stabilisieren und mit den anstehenden Zahlen wieder nach oben drehen. (Analyse vom 02.05.2023)Mit Material von dpa-AFX