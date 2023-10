Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (27.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe nach den Quartalszahlen von Anfang August mittlerweile rund 30% an Wert verloren. Im Bereich der charttechnischen Unterstützung um 28 Euro habe sich der Kurs stabilisieren können. Hier sei die letzten Aufwärtsbewegung Ende Dezember 2022 gestartet. Die nächsten offiziellen Zahlen gebe es erst am 15. November.Aus charttechnischer Sicht stehe eine Entscheidung an. Erweise sich die 28-Euro-Marke als stabil genug, könne der Titel in einem halbwegs stabilen Marktumfeld ausgehend von diesem Niveau eine Gegenbewegung Richtung 33 Euro starten. Würden die Bären am Drücker bleiben, warte die nächste horizontale Haltemarke erst bei 24 Euro.Analysten hätten zuletzt ihre Gewinnschätzungen für Anfang Oktober angelaufene Geschäftsjahr leicht gesenkt und dabei auch die Kursziele angepasst. Im Schnitt würden die Experten die Papiere aber immer noch bei 45,21 Euro fair bewertet sehen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link