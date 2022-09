Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

25,87 EUR +1,91% (12.09.2022, 10:56)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

25,915 EUR +1,91% (12.09.2022, 10:42)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (12.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe sich bislang dem von steigenden Zinsen geprägten Marktumfeld nicht nachhaltig entziehen können. Der Abwärtstrend sei weiter intakt. Immerhin: Der Abstand vom Verlaufstief sei zuletzt wieder größer geworden. Aus charttechnischer Sicht deute sich bei der DAX-Aktie das nächste Kaufsignal an.Anfang Juli habe die Infineon-Aktie bei 20,67 Euro ein Verlaufstief erreicht. Im Anschluss sei eine Erholung gefolgt, die den Kurs Anfang August bis 29,50 Euro geführt habe. Die damals dort verlaufene 200-Tage-Linie habe die Bullen aber ausgebremst.Vom Hoch am 4. August sei es dann wieder um rund 20 Prozent nach unten gegangen. Erst im Bereich der horizontalen Unterstützung im Bereich von 23,50 Euro habe sich der Kurs wieder stabilisieren können. Mit der Gegenbewegung bei DAX und Co habe auch die Infineon-Aktie wieder Boden gut gemacht - und kratze aktuell an der 50-Tage-Linie. Gelinge der nachhaltige Sprung über dieser Hürde, wäre der Weg Richtung GD200 (aktuell bei 29,94 Euro) geebnet.Operativ laufe es dem Vernehmen nach weiter rund. Gute Geschäfte im Automobil-Segment und ein schwacher Euro hätten beim Chiphersteller zuletzt sogar für noch mehr Zuversicht gesorgt. Der DAX-Konzern habe im dritten Quartal 2021/22 die Erwartungen übertroffen und seine Prognose noch einmal etwas nach oben geschraubt. Analysten würden die Aktie derzeit im Schnitt bei 38,90 Euro fair bewertet sehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.