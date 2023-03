Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (17.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe sich zuletzt im Konsolidierungsmodus befunden. Das könnte sich in dem wieder spürbar aufgehellten Marktumfeld ändern. Die positive Reaktion an den Finanzmärkten auf die Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag und die Hoffnung auf eine ähnliche Reaktion nach der FED-Sitzung in der kommenden Woche könnte für positive Impulse sorgen. Die zunehmenden Hoffnungen auf eine weniger rigide Geldpolitik der Notenbanken dürfte auch an der Infineon-Aktie nicht spurlos vorüberziehen.Ein Blick auf Chart zeige: Der scharfe Rücksetzer auf das Verlaufstief bei 32,21 Euro sei Anfang März schnell von den Bullen gekontert worden. Im Bereich um 36/37 Euro sei ihnen aber schon wieder die Puste ausgegangen. Erst mit dem nachhaltigen Sprung über diesen Bereich würde ein frisches Kaufsignal generiert. Dann wäre der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung der 40-Euro-Marke geebnet.Das Chartbild passe, die operative Entwicklung sei unverändert gut und das Marktumfeld könnte nun ebenfalls für steigende Kurse sprechen. Trading-orientierte Anleger könnten daher weiter einen Fuß in die Tür stellen und auf das Kaufsignal spekulieren. Anleger mit Weitblick sollten sich weiterhin von den kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link