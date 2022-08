XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (19.08.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) musste nach dem Hoch bei 43,84 EUR aus dem November 2021 starke Verluste hinnehmen und fiel auf den langfristigen Aufwärtstrend seit dem Allzeittief aus dem Jahr 2009 zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einem Tief bei 20,67 EUR habe die Aktie nach oben gedreht. Sie versuche seitdem eine Bodenformation in Form einer inversen SKS auszubilden. Dabei befinde sich die Aktie gerade in der rechten Schulter. Es sei also noch ein weiter Weg zur Vollendung dieser Formation.AusblickKurzfristig könne die Infineon-Aktie in Richtung des EMA 200 bei 29,27 EUR und damit auch an die Nackenlinie der inversen SKS ansteigen. Aber erst mit einem Ausbruch über diese ergäbe sich ein größeres Kaufsignal in Richtung 33,26 EUR, 37 EUR und 42 EUR. Sollte die Aktie aber unter den Unterstützungsbereich zwischen 25,76 EUR und 25,44 EUR abfallen, dann würden die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss des Bodenbildungsversuchs deutlich sinken. In diesem Fall könnte es zu einem erneuten Rückfall gen 20,67 EUR kommen. (Analyse vom 19.08.2022)