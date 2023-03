Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (13.03.2023/ac/a/d)



Die Verunsicherung der Anleger bei DAX und Co bleibe auch zum Wochenstart recht groß. Habe es zum Handelsauftakt noch nach einer Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste ausgesehen, habe der Verkaufsdruck im weiteren Handelsverlauf auf breiter Front zugenommen. Diesem Trend könne sich auch die Infineon-Aktie nicht entziehen. Der Titel gehöre neben den beiden Banken zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex.Morgen stünden in den USA mit den Verbraucherpreisen wichtige Daten auf der Agenda, die möglicherweise die Hoffnung auf einen kleinen Zinsschritt der US-Notenbank am 22. März befeuern könnten. Dann würde auch der scharfe Rücksetzer der Infineon-Aktie schnell wieder enden. Die Aktie habe sich in den vergangenen Tagen erst vom Verlaufstief bei 32,21 Euro lösen und wieder bis an die 36-Euro-Marke vorarbeiten können. Heute teste der Titel die kleine charttechnische Unterstützung bei 33,96 Euro. Falle der Kurs darunter, drohe kurzfristig ein erneuter Text des jüngsten Tiefs. Ein frisches Kaufsignal würde mit dem Sprung nachhaltigen über die jüngsten Höchststände generiert.Im angeschlagene Marktumfeld komme die Konsolidierung zwar nicht überraschend. Anleger mit Weitblick sollten sich von den Gewinnmitnahmen aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Trading-orientierte Anleger könnten das aktuelle Niveau nutzen, um auf eine Gegenbewegung zu spekulieren. Dabei biete sich ein Stopp bei 31,30 Euro zur Absicherung an, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2023)