Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (14.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Trotz aller Krisenherde habe sich der deutsche Halbleiter-Konzern zuletzt auf Kurs gesehen. Frische Wasserstandsmeldungen gebe es spätestens Anfang August mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2021/22. Im Vorfeld würden sich immer mehr Analysten zu Wort melden. Nun habe Berenberg das Kursziel nach einer Umfrage in der Halbleiterbranche von 48 auf 31 Euro gesenkt, die Kaufempfehlung jedoch bestätigt."Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest: Anleger mit Weitblick sollten Ruhe bewahren. Der Vorstand hat seine Hausaufgaben gemacht. Könnten sich DAX & Co weiter stabilisieren und sich die Investoren wieder auf die fundamentalen Aussichten des Chipherstellers fokussieren, dürfte sich die Infineon-Aktie weiter stabilisieren und im Anschluss eine Gegenbewegung einleiten und zumindest wieder Kurs auf die 30-Euro-Marke nehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:23,195 EUR +1,73% (14.07.2022, 09:30)