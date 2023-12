Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (21.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über aktuelle operative Entwicklung und die Aussichten bei seinem Depotwert Infineon habe "Der Aktionär" im laufenden Jahr eingehend berichtet. Die Aktie des Chipriesen habe im freundlichen Marktumfeld deutlich Boden gutmachen können und kratze kurz vor Weihnachten an seinem Jahreshoch. Sähen die Anleger im laufenden Jahr noch eine neue Rekordmarke?Die hauseigene halbjährliche Umfrage unter Tech-Investoren zeige einen insgesamt gesunkenen Optimismus für den Technologiesektor, so Frederic Boulan von der Bank of America (BofA). Bei den Halbleiter- und Softwareherstellern überwiege Zuversicht, bei den Zahlungsabwicklern und Hardwareherstellern hingegen Pessimismus, führe der Analyst aus.Als einen seiner bevorzugten Werte nenne der Experte unter anderen auch die Aktie von Infineon. Dabei habe Boulan seine Kaufempfehlung mit Kursziel 50 Euro bestätigt.Auch wenn die Aktie kurz vor Weihnachten eine Verschnaufpause einlegen sollte: "Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Das Gesamtbild passe. Trading-orientierte Anleger, die auf den jüngsten Zwischenspurt spekuliert hätten, würden den Stopp weiter sukzessive nachziehen.Anleger mit Weitblick halten ebenfalls an ihrer Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. Im "Aktionär"-Depot werde unverändert auf steigende Kurse gesetzt. Die Position liege aktuell rund 50 Prozent im Plus. (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link