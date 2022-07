XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (07.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In dem von steigenden Zinsen und Rezessionsängsten geprägten Marktumfeld habe die Infineon-Aktie ihre Talfahrt noch einmal beschleunigt. Vom Hoch im November 2021 habe der Titel mittlerweile über 50% eingebüßt. In dieser Woche arbeite die Infineon-Aktie jedoch an einer Stabilisierung.Anleger mit Weitblick sollten Ruhe bewahren. Könnten sich DAX & Co weiter stabilisieren und die Investoren sich wieder auf die fundamentalen Aussichten des Chipherstellers fokussieren, dürfte sich die Infineon-Aktie weiter stabilisieren und im Anschluss eine Gegenbewegung einleiten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)