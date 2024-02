Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (27.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der DAX dürfte am Dienstag auf Rekordniveau weiter keine großen Sprünge machen. Zum Wochenstart habe es noch zu einer Bestmarke von 17.460 Punkten gereicht. Davon sei die Infineon-Aktie noch ein Stück weit entfernt. Nach der Hauptversammlung am Freitag sei die Aktie gestern 0,35 Euro je Aktie ex-Dividende gehandelt worden. Aktienrückkäufe und Stromversorgungsmodule für höhere Energie- und Kosteneffizienz in KI-Rechenzentren würden das News-Paket abrunden.Die US-Börsen würden auf Rekordkurs bleiben. Der marktbreite S&P 500 habe in diesem Jahr eine Serie von 13 Höchstständen hinter sich und der technologiewertelastige NASDAQ 100 zwölf. Treiber dafür seien solides Wachstum, die Fantasie für Künstliche Intelligenz (KI) und die Aussicht auf baldige geldpolitische Lockerungen in den USA, auch wenn diese Spekulationen zuletzt einen Dämpfer erhalten hätten.Diesen Dämpfer habe Infineon bereits mit den Quartalszahlen und der gesenkten Jahresprognose Anfang Februar erhalten. Seitdem trete die DAX-Aktie auf der Stelle. Die Hauptversammlung am vergangene Freitag sei dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung gefolgt und habe die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie beschlossen. Die Ausschüttung übersteige damit den Dividendenbetrag des Vorjahres um knapp zehn Prozent.Der Vorstand wolle in dieser Woche zudem eigene Aktien zu einem Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 300 Millionen Euro über die Börse erwerben. Das Rückkaufprogramm diene ausschließlich dem Zweck der Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter des Konzerns."Diese einzigartige Produkt-zu-System-Lösung in Kombination mit unserer hochmodernen Fertigung ermöglicht es Infineon, Lösungen mit skalierbarer hoher Leistung und Qualität zu liefern und so die Gesamtbetriebskosten für unsere Kunden deutlich zu senken", so Athar Zaidi, Senior Vice President, Power & Sensor Systems bei Infineon. Das Nachrichten-Paket dürfte zwar keine Impulse für den Kursverlauf bieten. Dennoch bleibe die mittel- und langfristige Anlagestory des Chipherstellers intakt.Anleger mit Weitblick halten daher an ihrer Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Kurzfristig dürfte sich die Aktie im Bereich um 32/34 Euro vorerst stabilisieren. Gelinge der Aktie in den nächsten Tagen der nachhaltige Sprung über die 34-Euro-Marke, würde ein frisches Kaufsignal mit nächstem Ziel 38 Euro generiert. Trading-orientierte Anleger könnten dann auf dieses Szenario setzen. (Analyse vom 27.02.2024)