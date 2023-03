Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

36,79 EUR +2,32% (30.03.2023, 09:28)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

36,555 EUR +1,88% (30.03.2023, 09:14)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (30.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach angehobenen Umsatz- und Ergebnisprognosen habe die Infineon-Aktie deutlich zugelegt. Der Chipriese habe den steigenden Optimismus mit der Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen Automobil und Industrie begründet. Jetzt würden auch die Kursziele der Analysten steigen. Die DAX-Aktie stehe unmittelbar vor einem frischen Kaufsignal.Über die neuen Planvorgaben habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Die Analysten hätten im Anschluss ihre Schätzungen und Ziele überarbeitet.Die UBS habe die Kaufempfehlung in einer ersten Reaktion mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Prognoseerhöhung sei ein weiterer Beweis der Stabilität, so Analyst Francois-Xavier Bouvignies.Barclays ("overweight") habe das Kursziel von 48 auf 52 Euro angehoben. Analyst Simon Coles rechne in der europäischen Halbleiterbranche generell mit guten Ergebnissen. Bei Infineon habe die Vorabveröffentlichung bereits seinen Optimismus bestätigt, dass die Jahresziele konservativ seien.Die Aktie kratze am Widerstandsbereich um 36,00/36,60 Euro. Mit dem Sprung über diese Hürde wäre der Weg für eine Trendfortsetzung Richtung 40 Euro geebnet."Der Aktionär" habe mehrfach daraufhin gewiesen, dass die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernmärkten bei Infineon intakt seien und der Chipriese von einer robusten Nachfrage durch die Energiewende und die Elektromobilität profitieren würde.Das Fazit hat Bestand: Trading-orientierte Anleger können daher weiter einen Fuß in die Tür stellen und auf das technische Kaufsignal spekulieren, so Michael Schröder. Anleger mit Weitblick lassen sich weiterhin von den kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine Fortsetzung des seit Oktober 2022 gültigen Aufwärtstrends. (Analyse vom 30.03.2023)Mit Material von dpa-AFX