Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,905 EUR +1,46% (02.01.2023, 10:26)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,955 EUR +1,85% (02.01.2023, 10:12)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (02.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Vor zwölf Monaten sei die Infineon-Aktie bei Kursen um 40 Euro ins neue Jahr gestartet. Am Ende sei ein Minus von rund 30% zu Buche gestanden. Geht es nach den Analysten, dann dürfte das Papier des deutschen Chipriesen im laufenden Jahr wieder deutlich besser entwickeln. Das durchschnittliche Ziel aller Experten betrage 41,73 Euro und liege damit rund 45% über dem aktuellen Niveau.Mit den starken Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 (30. September) und den zuversichtlichen Prognosen für die kommenden Monate habe Infineon auch vielversprechende Langfristziele präsentiert. Die Erlöse sollten zukünftig um mehr als 10% jährlich steigen - zuvor sei von 9% die Rede gewesen. Die Segmentergebnis-Marge solle bei 25% liegen und damit um sechs Prozentpunkte höher als von Analysten erwartet. Schon für das laufende Geschäftsjahr rechne Infineon mit einer Marge von 24%, die Umsätze sollten in etwa bei 15 Mrd. Euro liegen.Zum Erreichen dieser Planvorgaben würden die Investitionen in die Erweiterung modernerer Fertigungsanlagen hochgefahren. Im laufenden Fiskaljahr plane der Konzern die Investitionen insgesamt von 2,3 Mrd. Euro im Vorjahr auf 3 Mrd. Euro auszuweiten. Auf Basis der Prognose für das laufende Jahr steige der Anteil am Umsatz damit auf 19,4% (Vorjahr: 16,3%).Frische Wasserstandsmeldungen zur operativen Entwicklung gebe es mit den Zahlen für das erste Quartal am 2. Februar. Diese dürften die starke Aufstellung von Infineon belegen. Anleger mit Weitblick sollten sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen und an der Position festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: