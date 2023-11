Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe ihren jüngsten Rücksetzer beendet und sei im Bereich der aus charttechnischer Sicht wichtigen horizontalen Unterstützung bei 28 Euro wieder nach oben gedreht. Im Vorfeld der Zahlen am 15. November würden sich die Analysten mit frischen Einschätzungen zu Wort melden. Der Tenor sei eindeutig.Die Bank of America (BofA) habe die Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie mit Kursziel 50 Euro bestätigt. Die Zeichen einer Bodenbildung in der Halbleiterbranche mehrten sich, so Analyst Didier Scemama. So erhole sich die Nachfrage nach PCs und Mobilfunkgeräten. Im Automobilgeschäft sei eine Normalisierung zu beobachten. Hiervon dürfte Infineon im kommenden Geschäftsjahr profitieren.Auch die Kollegen der UBS würden bei dem Chipriesen vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2022/23 und dem Ausblick auf das angelaufene Fiskaljahr 2023/24 weiter den Daumen heben. Dabei habe Analyst Francois-Xavier Bouvignies seine Schätzungen für den DAX-Konzern angepasst. Er habe vor dem Hintergrund der laufenden Berichtssaison seine Prognose für das Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2023/24 gesenkt, so der Experte. Damit berücksichtige er die jüngsten Zahlen aus der Branche. Seine Schätzungen für die Folgejahre habe Bouvignies unverändert beibehalten. Das gelte auch für sein Kursziel von 45 Euro.Für das abgelaufene vierte Quartal 2022/23 erwarte Infineon eine weitere Verschlechterung der Marge auf rund 25 Prozent sowie einen Umsatz von etwa vier Milliarden Euro. Den weiteren Ergebnisrückgang habe der Konzern mit den Q3-Zahlen mit Währungseffekten, wirksam werdenden Investitionen für den Ausbau von Dresden sowie eine Senkung der Kapazitäten im Konsumentengeschäft begründet, welches höhere Leerstandskosten verursache. Die zuvor zweimal angehobene Jahresprognose sei damals trotzdem bestätigt worden. Noch wichtiger sei der Ausblick auf die kommenden zwölf Monate."Der Aktionär" setzt bei der Aktie vorerst weiter auf eine Fortsetzung der Gegenbewegung, wird aber wie gewohnt im Vorfeld der Zahlen noch einen Blick auf das kommende Fiskaljahr veröffentlichen - und die Einschätzung für die Aktie bei Bedarf entsprechend anpassen, so Michael Schröder. (Analyse vom 06.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link