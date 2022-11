Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,065 EUR -0,06% (21.11.2022, 08:48)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,095 EUR +0,69% (18.11.2022)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (21.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach der Veröffentlichung der starken Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 und den vielversprechenden Prognosen habe die Infineon-Aktie eine Rally auf das Parkett gelegt. Analysten hätten im Anschluss ihre Schätzungen und Ziele überarbeitet. Ergebnis: Fast alle Experten würden die Papiere erst jenseits der 40-Euro-Marke fair bewertet sehen."Der Aktionär" habe bei Infineon bereits über die die aktuelle operative Entwicklung und den Ausblick berichtet. Bei den Analysten komme das Zahlenwerk sehr gut an. Am optimistischsten seien derzeit die Strategen der Credit Suisse ("outperform"), die die Aktie des Chipriesen erst bei 47,40 Euro fair bewertet sehen würden.Die Kollegen der Schweizer Großbank UBS hätten das Kursziel für den DAX-Konzern von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Dem Chipkonzern winke profitableres Wachstum, so Analyst Francois-Xavier Bouvignies.Die Experten von Deutsche Bank Research hätten ihre Kaufempfehlung ebenfalls bestätigt, das Kursziel dabei von 40 auf 42 Euro angehoben. Analyst Johannes Schaller habe vor allem die Profitabilität des Halbleiterherstellers gelobt. Die Margen seien die große positive Überraschung gewesen, begleitet von den mittelfristigen Margenzielen. Das Unternehmen profitiere von einer kosteneffizienten Fertigung.Anleger mit Weitblick lassen sich weiterhin durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder. Das mittelfristige Kursziel laute weiter 42,50 Euro. (Analyse vom 21.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link