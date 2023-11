Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.



33,58 EUR -1,12% (17.11.2023)



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (20.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aktie von Infineon habe sich in dieser Woche wieder eindrucksvoll zurückgemeldet. Nicht ohne Grund: Ein nachhaltiger Nachfrageeinbruch scheine nicht in Sicht. Der Chiphersteller traue sich nach einem überraschend guten Jahresendspurt für das neue Fiskaljahr weiteres Wachstum zu. Analysten würden weiter den Daumen heben.Goldman Sachs habe die Kaufempfehlung nach den Zahlen des Chipherstellers mit einem Kursziel von 47,50 Euro bestätigt. Die Nachfrage nach Anwendungen für die Automobilindustrie und Erneuerbare Energien bleibe robust, so Analyst Alexander Duval. Hintergrund seien die Umstellung auf Elektrofahrzeuge und die Notwendigkeit, Energiesicherheit zu gewährleisten. Die Nachfrage nach Anwendungen für Smartphones und PCs hingegen sei schwächer.Malte Schaumann von Warburg Research rate ebenfalls weiter zum Kauf der Aktie. Der Analyst sehe die Papiere erst bei 46 Euro fair bewertet. Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2023/24, das bereits am 31. Dezember ende, werde schwach ausfallen, so Schaumann. Gerade im zweiten Halbjahr dürfte die Dynamik beim Halbleiterkonzerns aber deutlich anziehen.Und genau auf dieses Szenario würden die Investoren schon heute setzen. Die Sorgen vor einem nachhaltigen Nachfragerückgang würden sich nach den Ausführungen von Vorstand Jochen Hanebeck wieder mehr und mehr in den Hintergrund lösen. Die Aktie habe vor diesem Hintergrund in den letzten Wochen noch unter Druck gestanden, sich aber nach der Vorlage der Zahlen bereits deutlich von ihren Tiefstständen lösen können.Im "Aktionär"-Depot wird auf dieses Szenario gesetzt, so Michael Schröder. Die Position liege hier aktuell über 30 Prozent im Plus. (Analyse vom 20.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link