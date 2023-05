Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein offenes Geheimnis: Infineon profitiere von robusten Geschäften rund um die Wachstumsmärkte Elektromobilität und Energie. Der Vorstand habe daher vor kurzem die Jahresprognosen erneut etwas angehoben. Analysten würden weiter den Daumen heben. Auch aus charttechnischer Sicht habe sich das Bild wieder deutlich aufgehellt.Infineon habe im zweiten Quartal des bis Ende September laufenden Geschäftsjahres 2022/23 besser abgeschnitten als gedacht. Die Credit Suisse habe das Kursziel nach den Zahlen zum ersten Quartal zwar von 53,10 auf 50,10 Euro gesenkt, die Einstufung auf "outperform" jedoch belassen. Analyst Adithya Metuku habe in einer Studie eine geringere Profitabilität des Halbleiterherstellers unterstellt. Daraus hätten niedrigere Ergebnisschätzungen für die Jahre 2023 und 2024 resultiert. Große Themen wie die Dekarbonisierung sowie die Elektrifizierung und Automation hätten dem Unternehmen aber unverändert in die Karten gespielt.Die Investmentbank Stifel habe die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Sparte GIP (Green Industrial Power) dürfte auch im Jahr 2024 der Wachstumsmotor des Halbleiterkonzerns bleiben, so Analyst Jürgen Wagner nach einer Fachmesse in Nürnberg.Für zusätzlichen Rückenwind würden gute Nachrichten aus Japan in der gesamten Branche sorgen. So wolle der US-Hersteller Micron Technology in den kommenden Jahren bis zu 500 Milliarden Yen (3,3 Milliarden Euro) in die Fertigung in dem Land investieren. Laut Kreisen solle Japans Regierung das Vorhaben finanziell fördern. Zudem wolle einem Medienbericht zufolge der weltweit agierende japanische Halbleiterkonzern Renesas Electronics die Fertigungskapazitäten für Komponenten für Autos bis 2026 ankurbeln. Der Branchenindex GS Japan Semiconductors sei gestern um 4,4 Prozent gestiegen."Der Aktionär" halte ebenfalls an seinem Fazit fest: Der Aufwärtstrend sei intakt. Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an ihrer Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. Trading-orientierte Anleger könnten das aktuelle Niveau weiterhin für eine Spekulation auf eine Gegenbewegung in Richtung Jahreshoch nutzen. (Analyse vom 19.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".