ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (06.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Neben dem erneuten Stimmungswechsel bei DAX und Co würden positive Statements von Automotive-Chef Peter Schiefer im Rahmen einer Investorenkonferenz zur Entwicklung im wichtigen Geschäft mit der Autoindustrie für Impulse bei der Infineon-Aktie sorgen. Analysten würden den Daumen heben. Die Aktie lege wieder den Vorwärtsgang ein."Der Aktionär" habe bereits gestern erklärt, dass sich Automotive-Chef Schiefer in dieser Woche ermutigend über die kurzfristigen Perspektiven und das nachhaltige Wachstum im Geschäft mit der Automobilindustrie geäußert habe.Goldman Sachs habe die Einschätzung für die DAX-Aktie nach dem Termin mit Fokus auf dem Automobil-Geschäft auf "buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Halbleiterkonzern könne in diesem Bereich ein dickes Auftragsbuch vorweisen, so Analyst Alexander Duval. Infineon gehe davon aus, dass der Nachholbedarf im Automobilsektor und die niedrigen Lagerbestände mögliche Risiken einer makroökonomischen Schwäche im nächsten Jahr kompensieren dürften.Die US-Bank Citigroup habe die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 37 Euro ebenfalls bestätigt. Die Veranstaltung habe bestätigt, dass die Nachfrage in diesem Bereich zumindest erst einmal robust bleiben sollte, so Analyst Andrew Gardiner. Es habe zudem Hinweise auf ein mittelfristig stärkeres Wachstum gegeben als noch auf dem Kapitalmarkttag 2021 in Aussicht gestellt. Weitere Updates dürften folgen.Anleger mit Weitblick lassen sich bei dem "Aktionär"-Depotwert durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf weiter steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 06.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.