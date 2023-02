Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (07.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon sei auf Kurs. Der Chipriese bleibe ein bedeutender Profiteur langfristiger Trends wie Dekarbonisierung und Elektrifizierung von Fahrzeugen. Die Zuversicht des "Aktionär" sei durch das Zahlenwerk und die jüngste Kursentwicklung bestätigt worden. Auch bei den Analysten würden die Daumen weiterhin nach oben gehen.Die Experten der Deutschen Bank hätten das Kursziel ebenfalls von 42 auf 44 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Mit starken Zahlen und dem Ausblick habe es ermutigende Nachrichten vom Halbleiterkonzern gegeben, so Analyst Johannes Schaller.Mittlerweile würden 25 von 28 Analysten die Aktie des DAX-Konzerns zum Kauf empfehlen. Dem stünden nur drei neutrale Einschätzungen gegenüber. Die einzige Verkaufsempfehlung ("underperform") komme weiterhin von Jefferies, hier hätten die Strategen immerhin das Kursziel von 20 auf 25 Euro angehoben. Das durchschnittliche Kursziel betrage derzeit 43,92 Euro."Der Aktionär" halte an dem Fazit für seinen Depotwert fest. Die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernmärkten seien intakt. Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link