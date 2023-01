Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (13.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das nächste offizielle Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung gebe es bei Infineon am 2. Februar. Dann stünden die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 auf der Agenda. Analysten sähen im Vorfeld deutliches Potenzial für die DAX-Aktie. Das gelte auch für die Experten von Goldman Sachs.Die US-Investmentbank habe die Kaufempfehlung mit Kursziel 42,50 Euro bestätigt. Von den jüngsten Quartalszahlen von TSMC ( ISIN US8740391003 WKN 909800 ) hätten sich positive Rückschlüsse ziehen lassen auf den Branchen-Anlagenausrüster ASML ( ISIN NL0010273215 WKN A1J4U4 ) sowie auf Halbleiterhersteller mit Fokus auf die Automobilindustrie, so Analyst Alexander Duval."Aktionär"-Leser würden wissen: Mit den starken Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 (30. September) und den zuversichtlichen Prognosen für die kommenden Monate habe Infineon bereits vielversprechende Langfristziele präsentiert. Die Erlöse sollten zukünftig um mehr als zehn Prozent jährlich klettern - zuvor sei von neun Prozent die Rede gewesen. Die Segmentergebnis-Marge solle bei 25 Prozent liegen und damit um sechs Prozentpunkte höher als von Analysten erwartet. Schon für das laufende Geschäftsjahr rechne Infineon mit einer Marge von 24 Prozent, die Umsätze sollten in etwa bei 15 Milliarden Euro liegen.Das Fazit habe Bestand: Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht. Zahlen und Ausblick würden die starke Aufstellung des Konzerns belegen - und die positive Einschätzung des "Aktionär". Trading-orientierte Anleger könnten im Vorfeld der Zahlen auf steigende Kurse spekulieren.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.