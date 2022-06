Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Angst vor zu schnell steigenden Zinsen und einer möglichen Rezession sorge bei weiter für Verunsicherung. Aber auch die Diskussionen um einen Lieferstopp von russischem Gas würden einigen Investoren Kopfschmerzen bereiten. In diesem Umfeld bleibe die Infineon-Aktie weiter auf Richtungssuche. Goldman Sachs lege sich dennoch fest.Anfang Juni habe es noch so ausgesehen, als könnte die Infineon-Aktie mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 30 Euro ein Kaufsignal generieren. Doch statt eines Anstiegs bis 33 Euro seien die Papiere von 30 auf 23 Euro zurückgefallen. In den vergangenen Tagen habe sich der Kurs um Bereich im 23/24 Euro zumindest stabilisieren können.Operativ sähen die meisten Analysten den Chipriesen weiter auf Kurs. Goldman Sachs habe die Einstufung zuletzt auf "buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro bestätigt. Die Siliziumkarbid-Technologie spiele für Halbleiter-Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle, so Analyst Alexander Duval."Aktionär"-Leser würden wissen: Infineon stelle Hochleistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC) her. Diese würden im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit bieten. Das sorge für mehr Reichweite bei den E-Autos. SiC-Halbleiter würden aber auch zunehmend im Bereich der 5G-Technologie oder der Digitalisierung industrieller Prozesse (Industrie 4.0) eingesetzt. DAX und Co weiter stabilisieren und würden Hiobsbotschaften in Sachen Gas-Versorgung ausbleiben, dürfte die Infineon-Aktie schnell wieder Kurs auf die 26-Euro-Marke und mehr nehmen. Enge Stopps sichern kurzfristige Manöver weiter ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 27.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link