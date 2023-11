Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (28.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für das Anfang Oktober gestartete Fiskaljahr 2023/24 traue sich Infineon weiteres Wachstum zu. Analysten würden daher durch die Bank den Daumen heben. Der DAX -Konzern sei bestens aufgestellt für den weiter steigenden Chipbedarf in Fahrzeugen. Der "Aktionär"-Depotwert stehe vor einem charttechnischen Kaufsignal.Die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernsegmenten von Infineon seien intakt. Die Nachfrage in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektromobilität und bei Mikrocontrollern für die Automobilindustrie sei ungebrochen. Die zyklische Abfolge verschiedener Wachstumsphasen sei dabei nichts Ungewöhnliches. Um die führende Position zu verteidigen, investiere Infineon massiv in den Ausbau der Kapazitäten.Der Konzern verfüge über das führende Chipportfolio für den Automotive-Bereich und dürfte ihre Marktanteile ausbauen, so Janardan Menon. Abseits des Autogeschäfts böten die Bereiche Erneuerbare Energien und Datenzentren reichlich Wachstumspotenzial, so der Jefferies-Analyst weiter. Er habe die Aktie daher von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 46 Euro angehoben.Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht. Operativ befinde sich Infineon weiter auf Kurs. Mit dem Sprung über die Widerstandszone um 34 Euro würde das nächste charttechnische Kaufsignal mit Ziel 36,20 Euro generiert. Trading-orientierte Anleger könnten auf einen Zwischenspurt spekulieren.Anleger mit Weitblick halten unverändert an ihrer Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. Im AKTIONÄR-Depot wird ebenfalls auf weiter steigende Kurse gesetzt. Die Position liegt aktuell rund 30 Prozent im Plus. (Analyse vom 28.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link