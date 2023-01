Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,725 EUR -0,36% (16.01.2023, 08:37)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,795 EUR +1,31% (13.01.2023)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (16.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.DAX und Co seien mit deutlich Schwung in das neue Jahr gestartet. Der heimische Leitindex notiere erstmals seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022 wieder über der runden Marke von 15.000 Zählern. Zum Vergleich: Ende September habe er noch unter 12.000 Punkten gestanden. Seitdem sei der deutsche Leitindex um 26 Prozent gestiegen. In diesem Umfeld habe auch die Infineon-Aktie Boden gut machen können.Seit Jahresbeginn betrage das Plus für die Papiere des Chipherstellers rund elf Prozent. Der DAX komme auf 8,5 Prozent. Vom September-Tief um 22,30 Euro habe der Chipriese sogar satte 42 Prozent zulegen können.Weitere Impulse aus Übersee dürfte es am heutigen Montag nicht geben. Der Handel in New York ruhe wegen eines Feiertages. Das nächste offizielle Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung gebe es bei Infineon am 2. Februar. Dann stünden die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 auf der Agenda. Analysten würden im Vorfeld deutliches Potenzial für die DAX-Aktie sehen. "Aktionär"-Leser würden wissen: Der Vorstand gehe im Auftaktquartal von Umsätzen von rund vier Milliarden Euro sowie einer Segmentergebnismarge von etwa 25 Prozent aus. Im Gesamtjahr rechne Infineon mit einer Marge von 24 Prozent, die Umsätze sollten in etwa bei 15 Milliarden Euro liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.