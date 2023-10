Börsenplätze Infineon-Aktie:



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (20.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Die Infineon-Aktie habe nach den Quartalszahlen von Anfang August mittlerweile rund 28 Prozent an Wert verloren. Kaufempfehlungen der Analysten würden ausgeblendet. Positive Aussagen vom Automotive-Chef hätten zwischenzeitlich nur kurzzeitige Impulse für den DAX-Titel geliefert. Wie gehe bei dem Chipriesen weiter?

Seit dem Jahreshoch bei 40,27 Euro Ende Juli gehe es für die Infineon-Aktie bergab. Die Verkaufswelle sei Anfang Oktober bei 30,21 Euro zwar durch positive Aussagen von Automotive-Chef Peter Schiefer gestoppt worden. Dieser Impuls sei allerdings schnell verpufft. Im angeschlagenen Marktumfeld sei die Talfahrt schnell wieder fortgesetzt worden.

Die zweite Abwärtswelle habe den Kurs in dieser Woche sogar unter die 30-Euro-Marke geführt. Heute sei ein Verlaufstief bei 28,79 Euro markiert worden. Würden die Bären am Drücker bleiben, drohe eine Fortsetzung des Rücksetzers Richtung 28,00 Euro - dem Ausgangspunkt der letzten Aufwärtsbewegung Ende Dezember 2022. Erweise sich diese Unterstützung auch nicht als stabil genug, warte die nächste horizontale Haltemarke erst bei 24 Euro.

Auf die Erwartungen wird "Der Aktionär" im Vorfeld noch im Detail eingehen und bei Bedarf seine Einschätzung für die Aktie entsprechend anpassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 20.10.2023)