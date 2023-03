Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,685 EUR -1,87% (10.03.2023, 09:51)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,695 EUR -3,24% (10.03.2023, 09:37)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (10.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Schlechte Vorgaben aus Übersee würden für rote Vorzeichen sorgen. Habe der DAX am Dienstag noch bei 15.706 Punkten ein 13-Monatshoch erreicht, drohe heute schon wieder ein Rückfall unter die Marke von 15.400 Zählern. Der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht und die der Kursabsturz der Aktien von SVB Financial von rund 60 Prozent würden belasten. Zudem würden die Zinssorgen wieder zunehmen. In diesem Umfeld falle auch die Infineon-Aktie zurück.Die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernmärkten des Chipriesen seien aber intakt. Infineon zehre weiter von einer robusten Nachfrage durch die Energiewende und die Elektromobilität. Kurzfristig dürfte die Interpretation der Zinspolitik der Notenbanken und die Entwicklung bei den US-Banken aber weiter im Fokus stehen - und den DAX-Titel heute erst einmal ausbremsen.Infineon sei auf Kurs. Anleger mit Weitblick lassen sich durch kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position vorerst fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das mittelfristige Ziel bleibe bei 42,50 Euro. (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: