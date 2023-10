Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (30.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In einem freundlichen Marktumfeld falle die Infineon-Aktie am Nachmittag urplötzlich wie ein Stein. Von knapp 29 Euro gehe es unter die Marke von 28 Euro. Der Grund könnte in den USA zu finden sein, wo ein Konkurrent die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal präsentiert habe. On Semiconductor (Onsemi) habe zwar mit den Q3-Zahlen die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen, der Ausblick für Q4 komme allerdings am Markt nicht gut an.Die Infineon-Aktie müsse deutlich Federn lassen. Das Minus belaufe sich aktuell auf 5,3%. Aus technischer Sicht bleibe zu hoffen, dass der deutsche Chiphersteller die Unterstützung bei 28 Euro nicht unterschreite, da sonst weitere Rücksetzer drohen würden. Sollte diese unterschritten werden, warte die nächste massive Auffanglinie bei 26 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.102.023)Aus dem Halbleitermarkt kämen immer mehr schlechte Nachrichten, was die schwache Kursentwicklung bei Infineon begründe. Mittel- bis langfristig bleibe die Infineon-Aktie aber aussichtsreich, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2023)Aktien der Infineon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: