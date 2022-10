Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

24,175 EUR +4,47% (04.10.2022, 10:23)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

24,295 EUR +5,22% (04.10.2022, 10:09)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (04.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe sich dem allgemein schwachen Markttrend zuletzt nicht entziehen können. Im Tief habe der Kurs in der vergangenen Woche ein Verlaufstief bei 21,87 Euro markiert. Am Ende würden derzeit vor allem die US-Indices die Richtung vorgeben. Mit dem jüngsten Stimmungsumschwung drehe daher auch die Infineon-Aktie wieder auf.Habe die Infineon-Aktie in der vergangenen Woche noch auf ein neues Jahrestief zu fallen gedroht, kratze der Kurs heute schon wieder am kurzfristigen Abwärtstrend, der aktuell bei 24,50 Euro verlaufe.Würden die Bullen am Drücker bleiben und könne die Hürde überwunden werden, dann wäre der Weg aus charttechnischer Sicht bis zum horizontalen Widerstand bei 26 Euro geebnet. Im Anschluss wäre Luft bis zur 200-Tage-Linie (aktuell bei 28,63 Euro) und zum August-Hoch bei 29,50 Euro.Das Fazit habe Bestand: Mit Blick auf den Kalender werde deutlich, dass neben der allgemeinen Marktstimmung (vor allem an den US-Börsen) und den Analystenstimmen auch die Zahlen der Wettbewerber frische Impulse für die Infineon-Aktie liefern dürften.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link