ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (06.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über die operative Entwicklung bei seinem Depotwert Infineon habe "Der Aktionär" zuletzt bereits eingehend berichtet. Fakt sei: Die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernsegmenten seien intakt. Vor allem die Nachfrage aus dem Bereich Elektromobilität und bei Mikrocontrollern für die Automobilindustrie sei ungebrochen. Die Aktie bleibe daher auf der Überholspur.Die britische Investmentbank Barclays habe die Einstufung für die Infineon-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die UBS habe die Kaufempfehlung mit Ziel 45 Euro ebenfalls belassen. Aus mehr als 40 Gesprächen mit Branchenmanagern lasse sich das Fazit ziehen, dass die Branche an einem Wendepunkt stehe, so Analyst Francois-Xavier Bouvignies. Viel gesprochen worden sei über den Zyklusstand, die Preisentwicklung und China. Infineon bliebe einer seiner "Top Picks" in der Branche. Gut für Infineon seien die Geschäfte mit der Autoindustrie sowie das Wachstum mit Siliziumkarbid (SiC)-Halbleitern."Der Markt für Siliziumkarbid wächst immer schneller, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in einer breiten Palette von industriellen Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung und dem Hochleistungs-Laden von Elektrofahrzeugen", so Infineon-Vorstand Jochen Hanebeck. Der Konzern werde daher in den kommenden Jahren mehrere Milliarden Euro in den Ausbau seiner Werke in Kulim (Malaysia) und in Villach (Österreich) investieren.Trading-orientierte Anleger, die auf diesen Zwischenspurt spekulieren, lassen die Gewinne laufen, ziehen den Stopp aber sukzessive nach, so Michael Schröder. Anleger mit Weitblick sollten unverändert an ihrer Position festhalten. Im "Aktionär"-Depot werde ebenfalls auf weiter steigende Kurse gesetzt. Die Position liege aktuell rund 44 Prozent im Plus. (Analyse vom 06.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.