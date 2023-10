Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Aktienmarkt habe sich nach seinem Kursrutsch am Vortag etwas gefangen. Die wichtigsten Aktienindices hätten am Mittwoch kaum verändert geschlossen. Nach wie vor sei aber unsicher, wie die Notenbanken bei der Bekämpfung der Inflation weiter vorgehen würden. Bei einem zu restriktiven Vorgehen würden sie Gefahr laufen, die Konjunktur abzuwürgen und damit die Börsen stark zu belasten.Der DAX sei im frühen Handel erstmals seit März wieder unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen, bevor er sich erholt und schließlich um 0,10 Prozent auf 15 099,92 Punkte zugelegt habe.Zunächst hätten hohe Marktzinsen für die Aktienmärkte als große Belastung gegolten. Etwas Hoffnung sei am Nachmittag wegen überraschend schwacher Daten des privaten Jobdienstleisters ADP aufgekommen. Laut dem Experten Thomas Altmann von QC Partners sei der darin gemessene, geringste Stellenzuwachs seit 32 Monaten "ein dickes Ausrufezeichen". "Sollte sich der Arbeitsmarkt in den USA tatsächlich deutlich abkühlen, wäre eine weitere Zinserhöhung für die Fed wohl kein Thema mehr", so der Experte.Die jüngsten Turbulenzen sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Leitindex in diesem Jahr noch auf ein Plus von 8,5 Prozent komme. Der MDAX stehe schlechter da, denn mit dem Fall unter die Marke von 25.000 Punkten habe er seine Jahresgewinne am Mittwoch zeitweise aufgezehrt. Der Index mittelgroßer Werte habe 0,06 Prozent tiefer bei 25.281,13 Zählern geschlossen.Einem Händler zufolge habe der Chef der Autosparte in einer Telefonkonferenz gesagt, dass er für das Geschäftsjahr 2024 ein Wachstum im "niedrigen zweistelligen Bereich" erwarte. Dies sei eine positive Überraschung gegenüber der Markterwartung. (Analyse vom 04.10.2023)Mit Material von dpa-AFX