Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (19.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.ASML ( ISIN NL0010273215 WKN A1J4U4 ) schraube nach einem guten zweiten Quartal und trotz eines weiter schwierigen wirtschaftlichen Umfelds seine Erwartungen für das laufende Gesamtjahr 2023 nach oben. Der niederländische Chip-Riese profitiere weiter von seinem hohen Auftragsbestand. Wie reagiere die Infineon-Aktie auf das Zahlenwerk?Im abgelaufenen zweiten Quartal sei der Umsatz bei ASML auf 6,9 Mrd. Euro gestiegen und habe damit 2,3 Prozent höher als im Vorquartal gelegen. Die Bruttomarge sei von 50,6 auf 51,3 Prozent geklettert. Beide Kennziffern hätten die Erwartungen der Analysten geschlagen.Im dritten Quartal peile der Vorstand einen Umsatz von 6,5 bis 7 Mrd. Euro an, wovon rund die Hälfte als Bruttomarge hängen bleiben solle. Das Umsatzziel liege damit höher als das der Analysten, das Margenziel niedriger.Besonders interessant: Im Vergleich zum Vorjahr sollten die Umsätze im Gesamtjahr nun in Richtung 30 Prozent steigen. Bisher habe ein Wachstum um mehr als 25 Prozent im Plan gestanden. Analysten hätten im Schnitt bislang nur ein Plus von 25,2 Prozent erwartet.Wie stehe es um Infineon? Der heimische Chipriese werde am 4. August seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 publizieren. Die Daten dürften etwas besser als erwartet ausfallen. Die bereits erhöhten Planvorgaben für das Gesamtjahr sollte der Vorstand aber unverändert lassen.Die Auswirkungen von den ASML-Zahlen seien überschaubar. Wichtig sei hier, dass der Konzern nicht habe zurückrudern müssen.Das Fazit für Infineon hat Bestand: Anleger mit Weitblick lassen sich von den kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und setzen weiter auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends mit neuen Höchstkursen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2023)