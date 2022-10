Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (19.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.DAX und Co würden zur Wochenmittag weiter den Vorwärtsgang einlegen. Die Infineon-Aktie dürfte sich daher weiter von ihren Tiefstständen lösen. Zusätzliche Impulse kämen von ASML. Der Chipindustrie-Ausrüster habe im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Die Zahlen hätten sowohl die Prognosen von ASML als auch die der Analysten übertroffen.Gestern sei der DAX mit der US-Eröffnung bereits bis auf 12.931 Punkte geklettert, bevor er im Einklang mit der Wall Street nach unten abgedreht sei. Zuvor habe sich der heimische Leitindex seit dem Tief am Donnerstag bei 12.000 Punkten in vier Tagen immerhin um fast acht Prozent erholt. Heute nehme die Bärenmarktrally wieder Fahrt auf.Dabei würden die guten Daten von ASML für gute Stimmung in der Technologiebranche sorgen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Die Zahlen hätten sowohl die Prognosen von ASML als auch die der Analysten übertroffen. So seien die Umsätze auf knapp 5,8 Milliarden Euro nach 5,4 Milliarden Euro im Vorquartal gestiegen. Die viel beachtete Bruttomarge habe sich von 49,1 auf 51,8 Prozent verbessert. Unter dem Strich hätten als Gewinn 1,7 Milliarden Euro zu Buche gestanden, nach 1,4 Milliarden Euro im Vorquartal.Vorstandschef Peter Wennik habe jedoch auf die Unsicherheiten im Chipmarkt verwiesen, mit Blick auf die hohe Inflation, sinkendes Verbrauchervertrauen sowie das Risiko einer Rezession. Dabei sehe ASML erste Anzeichen einer auseinanderlaufenden Nachfragedynamik in den verschiedenen Bereichen. Insgesamt sei die Nachfrage nach den Systemen des Unternehmens jedoch nach wie vor stark, was zu Rekordaufträgen im abgelaufenen Quartal geführt habe. Für das Schlussquartal gehe ASML von einem Umsatz von 6,1 Milliarden bis 6,6 Milliarden Euro und einer Bruttomarge von rund 49 Prozent aus. Bei Erreichen der mittleren Spanne erwarte ASML für das Gesamtjahr einen Umsatz von 21,1 Milliarden Euro. Zahlen und der Ausblick könnten sich im derzeitigen Umfeld sehen lassen. Die Aktie sollte eine Erholungsbewegung starten.Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link