Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 54,00 Overweight Barclays Capital Simon Coles 04.08.2023 49,50 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 07.08.2023 49,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 22.08.2023 47,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 04.08.2023 46,50 Buy Warburg Research Malte Schaumann 07.08.2023 46,00 Kaufen RBI Alexander Frank 11.08.2023 45,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 03.08.2023 44,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 04.08.2023 40,00 Hold Jefferies Janardan Menon 03.08.2023 38,50 Neutral JP Morgan Sandeep Deshpande 04.08.2023



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,255 EUR +1,60% (29.08.2023, 19:30)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,22 EUR +1,90% (29.08.2023, 17:40)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (29.08.2023/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 54,00 oder 38,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 3. August die Zahlen zum dritten Quartal 2023 präsentiert.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. August habe sich beim Chiphersteller Infineon im dritten Quartal die Entwicklung im Vergleich zu den drei Monaten davor leicht abgeschwächt. Der Halbleitermarkt zeige dabei weiterhin ein gemischtes Bild mit Licht und Schatten, habe Vorstandschef Jochen Hanebeck bei der Veröffentlichung der Zahlen am 3. August in Neubiberg erklärt. So hätten Elektromobilität und erneuerbare Energien sowie die damit verbundenen Anwendungsbereiche für eine stabil hohe Nachfrage gesorgt. Dagegen sei der Bedarf zum Beispiel für Konsumenten-Anwendungen, wie PCs und Smartphones, nach wie vor gering.Der Umsatz sei daher in den drei Monaten per Ende Juni um ein Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorquartal gesunken. Das Segmentergebnis, das die operative Tätigkeit abbilde, habe um 10 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro abgenommen. Die Zahlen hätten im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Nach Steuern habe Infineon mit 831 Millionen Euro ein Prozent mehr verdient.In der Chipbranche sei der Vergleich zum Vorquartal wegen der Volatilität des Geschäfts üblich. Im Vergleich zum Vorjahr habe Infineon bei allen Kennziffern kräftige Zuwächse erreichen können. Die Jahresprognose bekräftigte der Chiphersteller, ergänzt die dpa-AFX.Zurückhaltender ist die US-Bank JP Morgan, die für Infineon die Einstufung auf "neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen hat. Die größte Enttäuschung bei den Quartalszahlen sei, dass die Marge im Automobilsektor trotz des sequenziellen Anstiegs der Automobilverkäufe nachgegeben habe, habe Analyst Sandeep Deshpande in einer am 4. August vorliegenden Studie geschrieben. Die Aktie dürfte eine Flauteperiode erleben, bis der Halbleiterkonzern seinen für November erwarteten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24 veröffentliche.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: