Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 54,00 Overweight Barclays Capital Simon Coles 28.06.2023 50,10 Outperform Credit Suisse Adithya Metuku 16.05.2023 49,00 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 01.06.2023 49,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 22.05.2023 48,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 05.05.2023 47,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 09.05.2023 47,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 05.05.2023 44,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 05.05.2023 40,00 Hold Jefferies Janardan Menon 12.07.2023 38,50 Neutral JP Morgan Sandeep Deshpande 06.07.2023

39,32 EUR -1,50% (01.08.2023, 22:02)



39,315 EUR -1,71% (01.08.2023, 17:37)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (02.08.2023/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 54,00 oder 38,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG gibt am 3. August die Zahlen zum dritten Quartal 2023 bekannt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, hat Barclays mit 54 Euro das höchste Kursziel genannt. Die britische Investmentbank hat den DAX-Titel auf "overweight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Halbleiterunternehmen dürften nur zu moderat steigenden Erwartungen führen, habe Analyst Simon Coles in einem am 28. Juni vorliegenden Branchenausblick geschrieben. Der Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sollte zwar anhalten, er dürfte sich aber 2023 und auch 2024 noch eher begrenzt auf die Prognosen auswirken. Infineon habe seit Anfang 2023 bereits zweimal den Ausblick erhöht, was das positive Überraschungspotenzial für das dritte Quartal begrenze.Pessimistischer beim Kursziel ist JP Morgan. Die US-Bank hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal dürfte erwartungsgemäß bis etwas besser als vom Markt prognostiziert ausfallen, habe Analyst Sandeep Deshpande in einer Studie vom 6. Juli geschrieben. Für die Marge sei der Analyst optimistischer als der Konsens. Allerdings spreche der anhaltende Abschwung in der Chipbranche dafür, dass es keinen schwungvollen Ausblick gebe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?