Kursziel

Infineon-Aktie

Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 53,00 Buy HSBC - 22.02.2024 50,00 Buy Jefferies Janardan Menon 06.02.2024 46,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 07.02.2024 46,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 07.02.2024 45,00 Overweight Barclays Simon Coles 07.02.2024 45,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 07.02.2024 41,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 12.02.2024 41,00 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 07.02.2024 40,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 07.02.2024 - Neutral JP Morgan Sandeep Deshpande 19.02.2024

Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,80 EUR +2,53% (22.02.2024, 20:27)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,61 EUR +2,17% (22.02.2024, 17:36)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (22.02.2024/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 53,00 oder 40,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 6. Februar die Zahlen zum 1. Quartal 2024 veröffentlicht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, traut die britische Bank HSBC dem Titel am meisten zu, denn deren Analysten haben 53 EUR ausgegeben. Die Bank empfiehlt die Aktie zum Kauf und hat sie in einer Ersteinschätzung vom 22. Februar mit "buy" eingestuft.Mit 40 EUR als Kursziel für Infineon ist Deutsche Bank-Analyst, Johannes Schaller, nach Zahlen und einer Senkung des Umsatzausblicks am pessimistischsten. Der Schritt des Chipkonzerns habe angesichts jüngster Branchensignale nicht überrascht, habe Schaller in einer am 7. Februar vorliegenden Studie geschrieben. Gleichwohl sorgten sich Investoren, dass eine weitere Senkung notwendig werden könnte. Denn der aktuelle Schritt habe auf Währungseffekten und dem Nicht-Auto-Geschäft beruht. Anleger sorgten sich aber noch mit Blick auf das Autogeschäft.