Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 53,10 Outperform Credit Suisse Adithya Metuku 30.03.2023 52,00 Overweight Barclays Capital Simon Coles 29.03.2023 50,00 Buy BofA Securities Didier Scemama 09.03.2023 49,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 04.04.2023 48,50 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 30.03.2023 48,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 06.04.2023 47,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 14.04.2023 47,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 03.04.2023 46,00 Kaufen RBI Sebastian Mathe 07.03.2023 45,00 Outperform Bernstein Research Mark Li 25.04.2023 44,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 16.02.2023 40,00 Buy Bryan, Garnier & Co - 09.03.2023 38,50 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 20.04.2023 28,00 Underperform Jefferies Janardan Menon 30.03.2023



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (03.05.2023/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 53,10 oder 28,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG wird am 4. Mai die endgültigen Zahlen zum 2. Quartal 2023 bekannt geben.Am 28. März hat Infineon die vorläufigen Daten für das 2. Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. März habe der Halbleiterhersteller wegen einer robusten Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen Automobil und Industrie die Prognose für das noch ein paar Tage laufende Quartal erhöht. Zudem blicke der Konzern optimistischer auf das gesamte Geschäftsjahr 2022/23, das am 30. September ende. Im 2. Quartal des Geschäftsjahres werde jetzt ein Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro erwartet. Bislang habe die Prognose bei rund 3,9 Milliarden Euro gelegen.Dank positiver Preiseffekte und höheren Nachfrage nach teureren Produkten des Konzerns sowie der besser als vorhergesagten Entwicklung der Energiekosten sei das Quartal auch profitabler als zuletzt gedacht. Die Marge auf Basis des operativen Gewinns, bei Infineon Segmentergebnis genannt, werde der neuen Prognose zufolge im hohen 20er Prozentsatz statt wie bisher in Höhe von rund 25 Prozent erwartet. Basierend auf der besseren Entwicklung der ersten sechs Monate erhöhte Infineon auch die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Barclays. Die britische Investmentbank hat das Kursziel für den Titel von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analyst Simon Coles rechne laut einem am 29. März vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison in der europäischen Halbleiterbranche generell mit guten Ergebnissen. Bei Infineon habe die Vorabveröffentlichung bereits seinen Optimismus bestätigt, dass die Jahresziele konservativ seien.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: