Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 51,00 Overweight Barclays Capital Simon Coles 29.09.2023 50,00 Outperform Bernstein Research Stacy Rasgon 11.09.2023 47,50 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 13.10.2023 46,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 17.10.2023 45,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 03.11.2023 44,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 20.09.2023 42,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 11.10.2023 40,00 Hold Jefferies Janardan Menon 27.10.2023 40,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 24.10.2023 38,50 Neutral JP Morgan Sandeep Deshpande 03.11.2023



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,57 EUR 0,00% (13.11.2023, 21:09)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,625 EUR +1,09% (13.11.2023, 17:36)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (14.11.2023/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 51,00 oder 38,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG wird am 15. November die Zahlen zum 4. Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, traut Simon Coles von Barclays dem Titel den höchsten Kurs zu: 51 Euro. Die Einstufung wurde auf "overweight" belassen. Die Erwartungen an die Drittquartalszahlen der europäischen Telekomausrüster- und Halbleiterunternehmen seien ausgewogen, habe Analyst Coles in einer am 29. September vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Der Sektor habe einen Großteil seiner überdurchschnittlich guten Entwicklung abgegeben. Nun dürfte sich der Fokus aber auf die Ausblicke auf 2024 verschieben, bei denen er für die meisten Unternehmen negativer als der Konsens eingestellt sei.Negativer ist Jefferies gestimmt: Das Analysehaus hat die Einstufung für Infineon auf "hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der starke Ausblick des US-Chipherstellers Intel sei eine weitere Bestätigung dafür, dass sich der PC-Markt nach der Lagerbestandskorrektur erhole, habe Analyst Janardan Menon in einer am 27. Oktober vorliegenden Studie zur europäischen Chipbranche geschrieben. Die Halbleiterindustrie sei mit sich verbessernden Nachfragetrends in einen neuen Aufwärtszyklus gestartet.Außerdem hat Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie von Infineon unter die Lupe genommen. Laut seiner Aktienanalyse vom 12. November dürfte der Chipriese am Ende seine bereits erhöhten Planvorgaben erreicht haben, auch wenn das Schlussquartal schwächer verlaufen sein dürfte als das dritte Quartal. Am Halbleitermarkt herrsche Licht und Schatten. Daher stehe der Ausblick auf das neue Fiskaljahr besonders im Fokus."Der Aktionär" gehe davon aus, dass Infineon das vierte Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang von einem Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro und einer Segmentergebnismarge von 25,1 Prozent (Q3: 26,1 Prozent) abgeschlossen habe - und damit die Planvorgaben des Vorstandschefs erreiche.Dabei dürfte das Automobilsegment weiter der Wachstumstreiber sein, auch wenn sich die Nachfrage in den anderen Bereichen langsam erholen sollte. Im Automotive-Segment, das für knapp die Hälfte der Erlöse steht, ist im neuen Geschäftsjahr mit einem niedrigen, prozentual zweistelligen Wachstum und sogar einer Marge von 25 bis 28 Prozent zu rechnen, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?