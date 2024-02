Kursziel

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 50,00 Buy Jefferies Janardan Menon 19.01.2024 50,00 Buy New Street Research Pierre Ferragu 08.01.2024 47,50 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 08.12.2023 47,00 Overweight Barclays Simon Coles 05.12.2023 46,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 22.01.2024 46,00 Kaufen RBI Alexander Frank 11.01.2024 46,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 10.01.2024 45,00 Outperform Bernstein Research Sara Russo 29.01.2024 45,00 Buy UBS Timothy Arcuri 19.01.2024 42,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 17.11.2023 40,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 16.11.2023 38,50 Neutral JP Morgan Sandeep Deshpande 02.02.2024



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,725 EUR +0,13% (02.02.2024, 18:25)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,605 EUR +0,66% (02.02.2024, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (05.02.2024/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 50,00 oder 38,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG wird am 6. Februar die Zahlen zum 1. Quartal 2024 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, traut u.a. Janardan Menon von Jefferies dem Titel am meisten zu, denn er hat 50 Euro ausgegeben. Die Einstufung wurde nach einem optimistischen Ausblick der taiwanischen TSMC auf "buy" belassen. Dieser bestätige die Annahme eines bevorstehenden Aufwärtstrends in der Halbleiterindustrie, habe Menon in einer am 19. Januar vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Dieser Trend werde von Anwendungen der generativen Künstlichen Intelligenz angetrieben. Mittelgroße Ausrüster und Anlagenbauer für die Chip-Produzenten dürften hiervon am meisten profitieren.Die US-Bank JP Morgan indes ist am pessimistischsten und hat für Infineon ein Kursziel von 38,50 Euro genannt. Die Einstufung wurde vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "neutral" belassen. Die Ausgangslage sei schwierig zu beurteilen, habe Analyst Sandeep Deshpande in einer am 2. Februar vorliegenden Studie geschrieben. Zwar hätten Konkurrenten des Chipkonzerns ihre Ausblicke gesenkt, das bedeute aber nicht, dass auch Infineon dies tun müsse.Zudem hat Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Infineon-Aktie in einer Aktienanalyse vom 1. Februar unter die Lupe genommen. Die US-Notenbank FED habe auf ihrer Sitzung vom 31. Januar das Zinsniveau wie erwartet unverändert gelassen. Die FED habe einmal mehr deutlich gemacht, dass sie noch nicht bereit sei, die Zinsen zu senken. Man müsse erst mehr Vertrauen gewinnen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung zwei Prozent bewege, hätten die Währungshüter argumentiert. DAX -Aktie kurzfristig gehen werde.Investoren dürften nach einem vermutlich verhaltenen Jahresauftakt den Blick nach vorne richten und auf die Rückkehr auf den Wachstumspfad im Jahresverlauf setzen. Liefere der Konzern den erwarteten Ausblick, sollte die Aktie mit der Aussicht auf weiteres profitables Wachstum wieder höhere Notierungen ansteuern. Trading-orientierte Anleger könnten sich im Vorfeld der Zahlen weiter für eine Gegenbewegung positionieren. Anleger mit Weitblick halten unverändert an ihren Stücken fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in seiner Aktienanalyse.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: