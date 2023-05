Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 50,10 Outperform Credit Suisse Adithya Metuku 16.05.2023 49,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 22.05.2023 49,00 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 16.05.2023 48,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 05.05.2023 47,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 09.05.2023 47,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 05.05.2023 44,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 05.05.2023 38,50 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 16.05.2023 28,00 Underperform Jefferies Janardan Menon 12.05.2023



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,97 EUR -4,40% (24.05.2023, 16:40)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,20 EUR -4,08% (24.05.2023, 16:25)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (24.05.2023/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 50,10 oder 28,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 4. Mai die Zahlen zum 2. Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. Mai zu entnehmen ist, habe der Chiphersteller im zweiten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet und seine Jahresprognose erhöht. Dabei profitiere das Unternehmen von robusten Geschäften rund um Elektromobilität und Energie, wie Infineon am 4. Mai in Neubiberg mitgeteilt habe. Das Management erwarte im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2022/23 nun einen Anstieg des Umsatzes auf im Mittel 16,2 Milliarden Euro, deutlich über den zuvor angenommenen 15,5 Milliarden Euro.Die Segmentergebnismarge, die die Profitabilität des operativen Geschäfts messe, sehe der Chipkonzern auf dieser Basis bei rund 27 Prozent, nach bislang in Aussicht gestellten 25 Prozent. Bereits Ende März habe sich Infineon für das zweite Geschäftsquartal optimistischer gezeigt und eine Erhöhung der Jahresprognose angekündigt. Diese sei nun mit Zahlen unterfüttert worden. Auch prognostiziere das Unternehmen einen höheren Mittelzufluss als bisher.Im zweiten Geschäftsquartal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um vier Prozent auf 4,1 Milliarden Euro gestiegen. Das Segmentergebnis habe um knapp sieben Prozent auf 1,18 Milliarden Euro zugenommen, wie es weiter geheißen habe. Die entsprechende Marge habe sich um 0,6 Prozentpunkte auf 28,6 Prozent verbessert, was mehr gewesen sei, als Analysten zuletzt erwartet hätten. Gegenüber dem Vorjahr seien die Kennziffern deutlicher gestiegen.Nach Steuern habe Infineon mit 826 Millionen Euro 13 Prozent mehr als im Auftaktquartal des Geschäftsjahres verdient. Für das dritte Quartal stellte Infineon einen Umsatz von rund vier Milliarden und eine auf 26 Prozent sinkende Segmentergebnismarge in Aussicht, so die dpa-AFX weiter. DAX -Titel von 53,10 auf 50,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "outperform" belassen. Analyst Adithya Metuku habe in einer am 16. Mai vorliegenden Studie eine geringere Profitabilität des Halbleiterherstellers unterstellt. Daraus resultierten niedrigere Ergebnisschätzungen für die Jahre 2023 und 2024. Große Themen wie die Dekarbonisierung sowie die Elektrifizierung und Automation spielten dem Unternehmen aber unverändert in die Karten.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Infineon kommt dagegen von der US-Bank J.P. Morgan: Der betreuende Analyst, Sandeep Deshpande, hat die Einstufung für die Aktie des Chipherstellers nach einer Konferenz für die TMT-Branche (Technologie, Medien und Telekommunikation) auf "neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Vorstandschef Jochen Hanebeck habe auf die Schwäche der Endverbrauchermärkte verwiesen, habe Deshpande in einer am 16. Mai vorliegenden Studie geschrieben. Dies werde Hanebeck zufolge aber durch die anhaltend starke Nachfrage in den Bereichen E-Mobilität, Erneuerbare Energien, Energieinfrastruktur und Energieumwandlung ausgeglichen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?