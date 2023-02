Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 49,10 Outperform Credit Suisse Adithya Metuku 02.02.2023 48,00 Overweight Barclays Capital Simon Coles 03.02.2023 47,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 03.02.2023 45,00 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 15.02.2023 45,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 06.02.2023 44,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 16.02.2023 44,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 06.02.2023 43,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 08.02.2023 38,50 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 13.02.2023 20,00 Underperform Jefferies Janardan Menon 02.02.2023



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,63 EUR +0,64% (17.02.2023, 14:34)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,56 EUR +0,33% (17.02.2023, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (17.02.2023/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 49,10 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 2. Februar die Zahlen zum 1. Quartal 2023 bekannt gegeben.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 2. Februar hervorgeht, zehre der Chipkonzern im Abschwung der Weltwirtschaft weiter von einer robusten Nachfrage durch die Energiewende und die Elektromobilität. Im ersten Geschäftsquartal (Ende Dezember) habe der DAX -Konzern einen Umsatz von 3,95 Milliarden Euro eingefahren und eine operative Segmentergebnismarge von 28 Prozent erzielt, wie er am 2. Februar in Neubiberg bei München mitgeteilt habe.Beim Umsatz habe das einen Rückgang von 5 Prozent zum Vorquartal bedeutet und damit etwas weniger Geschäft als von Analysten erwartet - die Profitabilität habe jedoch deutlich höher gelegen, als von Experten geschätzt. Für das laufende zweite Quartal rechne Infineon mit 3,9 Milliarden Euro Umsatz und einer operativen Marge von 25 Prozent - das sei jeweils mehr als am Markt erwartet.Im Gesamtjahr sei das Unternehmen nun zudem einen Tick optimistischer und rechne mit einer höheren Segmentergebnismarge als bisher, nämlich 25 statt 24 Prozent. Die Umsatzprognose bleibe bei um die 15,5 Milliarden Euro - obwohl sich der Dollar gegenüber dem Euro abgeschwächt habe und das wegen der Abrechnung von Chips in US-Dollar Gegenwind mit sich bringe. Der Nettogewinn im ersten Quartal lag mit 728 Millionen Euro ein Prozent unter dem Gewinn aus dem Vorquartal, ergänzt die dpa-AFX.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Infineon kommt dagegen von J.P. Morgan. Die US-Bank hat den Titel auf "neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Trotz der Kursrally im Januar sehe er keine Gründe für eine optimistischere Einschätzung europäischer Halbleiteraktien, habe Analyst Sandeep Deshpande in einer am 13. Februar vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Die Entwicklung der Preise und der Lagerbestände arbeite weiter gegen die Unternehmen. Daher bevorzuge der Analyst weiterhin Ausrüstertitel mit langen Geschäftszyklen und Defensivqualitäten, die dem Konjunktur-Gegenwind in den USA trotzten. ASML ( ISIN NL0010273215 WKN A1J4U4 ) und ASM International würden Deshpandes bevorzugte Titel bleiben. Eine positivere Einschätzung von Titeln wie Infineon oder STMicro ( ISIN NL0000226223 WKN 893438 ) setze voraus, dass die Schätzungen die Normalisierung des Preisumfelds stärker widerspiegelten oder dass es eine Korrektur bei den Lagerbeständen gebe, welche auf dem höchsten Niveau seit 2001 lägen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: