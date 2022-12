Kursziel

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 47,40 Outperform Credit Suisse Adithya Metuku 16.11.2022 45,00 Buy Stifel Jurgen Wagner 21.11.2022 45,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 15.11.2022 44,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 24.11.2022 42,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 16.11.2022 42,00 Buy BofA Securities Didier Scemama 15.11.2022 41,50 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 29.11.2022 41,00 Buy Société Générale Alexander Peterc 18.11.2022 40,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 16.11.2022 40,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 16.11.2022 38,50 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 16.11.2022 20,00 Underperform Jefferies Janardan Menon 02.12.2022

DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (07.12.2022/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 47,40 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 14. November die Zahlen zum 4. Quartal 2022 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. November zu entnehmen ist, hebe der Chiphersteller Infineon nach einem Rekordgeschäftsjahr 2021/22 seine langfristigen Ziele an. So erwarte das Unternehmen über den Zyklus künftig ein Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent, wie Infineon am Montag, 14. November, in Neubiberg mitgeteilt habe. Bislang habe der Chiphersteller mehr als neun Prozent in Aussicht gestellt. Die Profitabilität solle dabei deutlicher steigen als geplant. Hier gehe Infineon für den gleichen Zeitraum von einer Segmentergebnismarge von 25 Prozent aus, anstelle von 19 Prozent. Dabei profitiere das Unternehmen von den Themen Dekarbonisierung und Digitalisierung. Umsatz und Segmentergebnismarge sollen sich im neuen Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) besser entwickeln als von Analysten zuvor erwartet, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Credit Suisse. Die schweizerische Bank hat das Kursziel für den Titel nach den angehobenen langfristigen Zielen des Chipherstellers von 42,50 auf 47,40 Euro hochgesetzt und die Einstufung auf "outperform" belassen. Nach dem soliden Quartalsbericht und der Telefonkonferenz sei er nun zu dem Schluss gekommen, dass der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 in Verbindung mit den gesamtwirtschaftlichen Trends sehr konservativ sei, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am 16. November vorliegenden Studie. Das habe die Risiken für die kurzfristigen Erwartungen verringert. Der Analyst erwarte nun, dass sich die Anleger an der mittelfristigen Gewinnkraft je Aktie von 3 Euro orientierten dürften.Die niedrigste Kursprognose für Infineon kommt dagegen vom Analysehaus Jefferies: Der dort zuständige Analyst Janardan Menon hat die Einstufung für die Aktie auf "underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Dies schrieb Menon am 2. Dezember in einem aktuellen Kommentar zur zuletzt starken Halbleiterbranche. Mit Blick auf den zum US-Dollar wieder gefestigten Euro sehe der Experte Risiken für das Ergebnisziel der Deutschen. Denn ein Großteil des erwarteten Wachstums basiere auf einem starken Dollar. Jeder Cent, den der EUR/USD-Wechselkurs sich festige, koste Infineon 100 Millionen Euro an Umsatz, habe Menon vorgerechnet.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: